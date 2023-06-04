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Нові протести сколихнули столицю Дакара, кількість жертв зростає

Київ • УНН

 • 426783 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. У суботу між прихильниками опозиції та поліцією Сенегалу в деяких районах столиці Дакара спалахнули нові сутички. Це третій день протестів у цій західноафриканській країні, спровокованих судовим переслідуванням лідера опозиції, повідомляє Reuters, пише УНН.

Нові протести сколихнули столицю Дакара, кількість жертв зростає

Деталі 

Протестувальники ввечері вийшли на вулиці, встановивши барикади та підпаливши сміття. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись розігнати розлючений натовп.

Каталізатором останніх заворушень став вирок у четвер лідеру опозиції Усману Сонко у справі про зґвалтування дворічної давності. Його прихильники кажуть, що судове переслідування було політично мотивованим, і він заперечує будь-які правопорушення.

У четвер його виправдали у зґвалтуванні, але визнали винним у розбещенні неповнолітньої та засудили до двох років ув'язнення. Цей вирок може перешкодити йому балотуватися на президентських виборах у лютому, і протестувальники прислухалися до його заклику кинути виклик владі.

Уряд залучив армію для підтримки спецсили, розміщеного навколо міста. Суботній вечір у Дакарському районі Уакам виглядав спокійним, але більше десятка солдатів охороняли там розорену АЗС.

Поліція повідомила, що кількість жертв з четверга зросла до 15 після шести смертей у п'ятницю, що зробило протести одними з наймасовіших за останні десятиліття. Уряд заявив, що серед загиблих двоє співробітників сил безпеки.

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