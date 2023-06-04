Нові протести сколихнули столицю Дакара, кількість жертв зростає
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У суботу між прихильниками опозиції та поліцією Сенегалу в деяких районах столиці Дакара спалахнули нові сутички. Це третій день протестів у цій західноафриканській країні, спровокованих судовим переслідуванням лідера опозиції, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Протестувальники ввечері вийшли на вулиці, встановивши барикади та підпаливши сміття. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись розігнати розлючений натовп.
Каталізатором останніх заворушень став вирок у четвер лідеру опозиції Усману Сонко у справі про зґвалтування дворічної давності. Його прихильники кажуть, що судове переслідування було політично мотивованим, і він заперечує будь-які правопорушення.
У четвер його виправдали у зґвалтуванні, але визнали винним у розбещенні неповнолітньої та засудили до двох років ув'язнення. Цей вирок може перешкодити йому балотуватися на президентських виборах у лютому, і протестувальники прислухалися до його заклику кинути виклик владі.
Уряд залучив армію для підтримки спецсили, розміщеного навколо міста. Суботній вечір у Дакарському районі Уакам виглядав спокійним, але більше десятка солдатів охороняли там розорену АЗС.
Поліція повідомила, що кількість жертв з четверга зросла до 15 після шести смертей у п'ятницю, що зробило протести одними з наймасовіших за останні десятиліття. Уряд заявив, що серед загиблих двоє співробітників сил безпеки.