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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 17274 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Новые протесты всколыхнули столицу Дакара, количество жертв растет

Киев • УНН

 • 426783 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. В субботу между сторонниками оппозиции и полицией Сенегала в некоторых районах столицы Дакара вспыхнули новые столкновения. Это третий день протестов в этой западноафриканской стране, спровоцированных судебным преследованием лидера оппозиции, сообщает Reuters, пишет УНН.

Новые протесты всколыхнули столицу Дакара, количество жертв растет

Детали 

Протестующие вечером вышли на улицы, установив баррикады и подожгли мусор. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь разогнать разъяренную толпу.

Катализатором последних беспорядков стал приговор в четверг лидеру оппозиции Усману Сонко по делу об изнасиловании двухлетней давности. Его сторонники говорят, что судебное преследование было политически мотивированным, и он отрицает любые правонарушения.

В четверг его оправдали в изнасиловании, но признали виновным в развращении несовершеннолетней и приговорили к двум годам заключения. Этот приговор может помешать ему баллотироваться на президентских выборах в феврале, и протестующие прислушались к его призыву бросить вызов власти.

Правительство привлекло армию для поддержки спецсилы, размещенной вокруг города. Субботний вечер в дакарском районе Уакам выглядел спокойным, но более десятка солдат охраняли там разоренную АЗС.

Полиция сообщила, что число жертв с четверга возросло до 15 после шести смертей в пятницу, что сделало протесты одними из самых массовых за последние десятилетия. Правительство заявило, что среди погибших двое сотрудников сил безопасности.

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