Новые протесты всколыхнули столицу Дакара, количество жертв растет

Детали

Протестующие вечером вышли на улицы, установив баррикады и подожгли мусор. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь разогнать разъяренную толпу.

Катализатором последних беспорядков стал приговор в четверг лидеру оппозиции Усману Сонко по делу об изнасиловании двухлетней давности. Его сторонники говорят, что судебное преследование было политически мотивированным, и он отрицает любые правонарушения.

В четверг его оправдали в изнасиловании, но признали виновным в развращении несовершеннолетней и приговорили к двум годам заключения. Этот приговор может помешать ему баллотироваться на президентских выборах в феврале, и протестующие прислушались к его призыву бросить вызов власти.

Правительство привлекло армию для поддержки спецсилы, размещенной вокруг города. Субботний вечер в дакарском районе Уакам выглядел спокойным, но более десятка солдат охраняли там разоренную АЗС.

Полиция сообщила, что число жертв с четверга возросло до 15 после шести смертей в пятницу, что сделало протесты одними из самых массовых за последние десятилетия. Правительство заявило, что среди погибших двое сотрудников сил безопасности.