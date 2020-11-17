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На фоне пандемии количество иностранных туристов в Украине сократилась в четыре раза

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. С начала 2020 года Украину посетило 2,7 миллиона иностранцев, что почти в 4 раза меньше цифры за аналогичный период в прошлом году - 10,7 миллиона человек. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины, передает УНН.

"Приезд иностранцев в Украину уменьшился почти в четыре раза: 2,7 млн за 9 месяцев 2020 г. против 10,7 млн в 2019-м за аналогичный период", - отметили в ГАРТ.

В ведомстве также привели предоставленные Нацбанком цифры, что за 9 месяцев 2020 года иностранные туристы потратили в Украине в 27 раз меньше валюты, чем за аналогичный период предыдущего года.

Сообщается, что всего за три квартала 2020-го граждане других стран привезли в Украину только 244 миллиона долларов, в то время, когда за весь 2019-й иностранные туристы потратили в Украине 1,62 миллиарда долларов.

Отметим, что из-за карантина и закрытыя границ существенно упали и расходы украинцев на путешествия за границу. За 9 месяцев 2020 года этот показатель составил 3,259 миллиарда долларов - в 2,2 раза меньше, чем за 9 месяцев 2019 года. При этом, большую часть этой суммы составляют расходы украинских трудовых мигрантов за рубежом.

Добавим, что в начале ноября парламентарии приняли в целом президентский законопроект, которым предусматривает уменьшение или освобождение от налогообложения ряда проектов и программ в сфере культуры, туризма и креативных индустрий, на фоне коронакризиса.

В то же время компания Google предоставила информацию о топе туристических объектов, мест и направлений в Украине по количеству поисковых запросов Google-Maps & Search за 9 месяцев 2020 года.

Украинские Национальные Новости

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