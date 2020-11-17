На тлі пандемії кількість іноземних туристів в Україні скоротилася в чотири рази

“Приїзд іноземців до України зменшився майже у чотири рази: 2,7 млн за 9 місяців 2020 року проти 10,7 млн у 2019-му за аналогічний період”, - зазначили в ДАРТ.

У відомстві також навели надані Нацбанком цифри, що за 9 місяців 2020 року іноземні туристи витратили в Україні у 27 разів менше валюти, аніж за аналогічний період попереднього року.

Повідомляється, що загалом за три квартали 2020 року громадяни інших країн привезли в Україну лише 244 мільйони доларів, у той час, коли за весь 2019 рік іноземні туристи витратили в Україні 1,62 мільярда доларів.

Зазначимо, що через карантин та закриті кордони суттєво впали й витрати українців на подорожі за кордон. За 9 місяців 2020 року цей показник склав 3,259 мільярда доларів - у 2,2 раза менше, ніж за 9 місяців 2019 року. При цьому, більшу частину цієї суми наразі складають витрати українських заробітчан за кордоном.

Додамо, що на початку листопада парламентарі ухвалили в цілому президентський законопроект, яким передбачає зменшення чи звільнення від оподаткування низки проектів і програм у сфері культури, туризму та креативних індустрій, на тлі коронакризи.



Водночас компанія Google надала інформацію про топ туристичних об’єктів, місць та напрямків в Україні за кількістю пошукових запитів Google-Maps&Search за 9 місяців 2020 року.