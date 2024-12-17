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Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
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«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
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На территории больницы в Киеве обнаружили обломки после атаки рф дронами

На территории больницы в Киеве обнаружили обломки после атаки рф дронами

Киев  •  УНН

 • 7221 просмотра

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На территории больницы в Соломенском районе Киева обнаружены обломки от атаки дронов. Ранее обломки были найдены еще в трех районах столицы - Печерском, Днепровском и Голосеевском.

На территории больницы в Соломенском районе Киева обнаружены обломки в результате атаки рф дронами, сообщили в КГВА во вторник, пишет УНН.

Детали

«В Соломенском районе также обнаружены обломки на территории больницы. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала», - сообщили в КГВА в соцсетях.

Ранее

Обломки после атаки рф дронами в Киеве обнаруживали в четырех районах - в Соломенском, Печерском, Днепровском и Голосеевском.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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