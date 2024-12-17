На территории больницы в Киеве обнаружили обломки после атаки рф дронами

На территории больницы в Соломенском районе Киева обнаружены обломки в результате атаки рф дронами, сообщили в КГВА во вторник, пишет УНН.

Детали

«В Соломенском районе также обнаружены обломки на территории больницы. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала», - сообщили в КГВА в соцсетях.

Ранее

Обломки после атаки рф дронами в Киеве обнаруживали в четырех районах - в Соломенском, Печерском, Днепровском и Голосеевском.