На территории Беларуси у рф нет достаточного количества подразделений для вторжения в Украину - ГПСУ

россия не имеет на территории Беларуси достаточное количество подразделений для того, чтобы создать повторное вторжение в Украину. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Ситуация там (на границе с Беларусью - ред.) абсолютно контролируемая нашими силами обороны. россия не имеет на территории Беларуси достаточное количество подразделений для того, чтобы создать повторное вторжение. Но мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций и за этим пристально следят подразделения разведки

Демченко отметил, что рядом с украинской границей за последний период времени пограничники не замечали перемещения техники или личного состава ни из подразделений армии россии, ни из подразделений армии Беларуси.

Хотя отдельное количество своих военных Беларусь держит на направлении границы с Украиной, но этим Беларусь пытается постоянно нагнетать ситуацию, что якобы Украина представляет угрозу