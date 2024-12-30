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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На территории Беларуси у рф нет достаточного количества подразделений для вторжения в Украину - ГПСУ

На территории Беларуси у рф нет достаточного количества подразделений для вторжения в Украину - ГПСУ

Киев  •  УНН

 • 10582 просмотра

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Представитель ГПСУ сообщил об отсутствии достаточного количества российских войск в Беларуси для повторного вторжения. На границе не замечено перемещений техники или личного состава армий РФ и Беларуси.

россия не имеет на территории Беларуси достаточное количество подразделений для того, чтобы создать повторное вторжение в Украину. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Ситуация там (на границе с Беларусью - ред.) абсолютно контролируемая нашими силами обороны. россия не имеет на территории Беларуси достаточное количество подразделений для того, чтобы создать повторное вторжение. Но мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций и за этим пристально следят подразделения разведки

- сказал Демченко. 

Демченко отметил, что рядом с украинской границей за последний период времени пограничники не замечали перемещения техники или личного состава ни из подразделений армии россии, ни из подразделений армии Беларуси.

Хотя отдельное количество своих военных Беларусь держит на направлении границы с Украиной, но этим Беларусь пытается постоянно нагнетать ситуацию, что якобы Украина представляет угрозу

- рассказал Демченко.

Дополнение

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко в интервью журналистам в кулуарах заседания Высшего евразийского экономического совета в ленинградской области ответил на вопрос, сколько ракетных комплексов «арешник» получит беларусь от россии. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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