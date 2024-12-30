На території білорусі у рф немає достатньої кількості підрозділів для вторгнення в Україну - ДПСУ

росія не має на території білорусі достатню кількість підрозділів для того, щоб створити повторне вторгнення в Україну. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ситуація там (на кордоні з білоруссю - ред.) абсолютно контрольована нашими силами оборони. росія не має на території білорусі достатню кількість підрозділів для того, щоб створити повторне вторгнення. Але ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій й за цим пильно стежать підрозділи розвідки - сказав Демченко.

Демченко зазначив, що поряд з українським кордоном за останній період часу прикордонники не помічали переміщення техніки, або особового складу ні з підрозділів армії росії, ні з підрозділів армії білорусі.

Хоча окрему кількість своїх військових білорусь тримає на напрямку кордону з Україною, але цим білорусь намагається постійно нагнітати ситуацію, що нібито Україна становить загрозу - розповів Демченко.

Доповнення

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко в інтерв'ю журналістам у кулуарах засідання Вищої Євразійської економічної ради в ленінградській області відповів на запитання, скільки ракетних комплексів "орешник" отримає білорусь від росії.