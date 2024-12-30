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На території білорусі у рф немає достатньої кількості підрозділів для вторгнення в Україну - ДПСУ

Київ • УНН

 • 41575 перегляди

Речник ДПСУ повідомив про відсутність достатньої кількості російських військ у Білорусі для повторного вторгнення. На кордоні не помічено переміщень техніки чи особового складу армій РФ та Білорусі.

росія не має на території білорусі достатню кількість підрозділів для того, щоб створити повторне вторгнення в Україну. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ситуація там (на кордоні з білоруссю - ред.) абсолютно контрольована нашими силами оборони. росія не має на території білорусі достатню кількість підрозділів для того, щоб створити повторне вторгнення. Але ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій й за цим пильно стежать підрозділи розвідки

- сказав Демченко. 

Демченко зазначив, що поряд з українським кордоном за останній період часу прикордонники не помічали переміщення техніки, або особового складу ні з підрозділів армії росії, ні з підрозділів армії білорусі.

Хоча окрему кількість своїх військових білорусь тримає на напрямку кордону з Україною, але цим білорусь намагається постійно нагнітати ситуацію, що нібито Україна становить загрозу

- розповів Демченко.

Доповнення

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко в інтерв'ю журналістам у кулуарах засідання Вищої Євразійської економічної ради в ленінградській області відповів на запитання, скільки ракетних комплексів "орешник" отримає білорусь від росії. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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