На Тернопольщине выселили духовное училище УПЦ (МП): Нацполиция предотвратила провокации со стороны священнослужителей

На Тернопольщине Свято-Николаевский собор, что в городе Кременец, согласно решению суда перешел в государственную собственность. Во время выселения собора присутствующие там представители Украинской Православной церкви пытались прибегать к провокациям. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Сергей Зюбаненко, передает УНН.

Детали

Отмечается, что мероприятия по выселению собора, при котором работает училище, началось в 6 утра 30 ноября. Зюбаненко добавил, что поскольку во время этого процесса присутствовали несовершеннолетние, то полицейские привлекали психологов и педагогов.

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Мероприятия проводили государственные исполнители, полиция обеспечивала охрану общественного порядка, не допустила грубых нарушений общественного порядка. Конечно, некоторые хотели картинку, но этой картинки не получилось. Почему? Потому что мы действовали в рамках действующего законодательства: четко, слаженно. - резюмировал начальник Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

Он подчеркнул, что представителей церковной организации неоднократно предупреждали о предстоящем выселении. Оно должно было происходить на основании решений судов.

В частности, 15 июня Хозяйственный суд Тернопольской области принял решение вернуть Свято-Николаевский собор Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику. Кроме того, 2 октября Западный апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение хозяйственного суда

Те люди, которые хотят подать эту информацию в другом ракурсе - они знали, что полиция будет работать с исполнительной службой. Они были предупреждены об этом неоднократно. Провокации им не удалось создать. И я думаю, что оценку этому даст и общество. Потому что мы должны сейчас действовать в правовом поле и, однозначно, не допускать тех или иных провокаций - подытожил полковник полиции.

Дополнение

Накануне утром в Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявили о "зачистке" помещений Кременецкого филиала Почаевской духовной семинарии.

В частности, они заявили, что "силовиков не смущало даже то, что во дворе в это время минусовая температура".

Зато в полиции заявили, что помещения для переселения и транспорт для перемещения были подготовлены заранее. Правоохранители добавили, что священнослужители

Напомним

Вчера, 30 ноября, сотрудники СБУ провели рейд в Почаевской лавре УПЦ МП в связи с обвинениями в распространении российской идеологии.