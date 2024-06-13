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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Тернопольщине молния убила бывшего военного в Тернопольской области

На Тернопольщине молния убила бывшего военного в Тернопольской области

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 09:22  •  3464 просмотра

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44-летний бывший военный погиб от удара молнии, когда работал на огороде со своим отцом во время сильной грозы в Тернопольской области.

На Тернопольщине 44-летний житель села Сапогов Борщевской общины умер в результате удара молнии. Это произошло 11 июня во время сильной грозы, мужчина вместе с отцом работали на огороде. Пишет УНН с ссылкой на интернет-издание Zaxid.

Детали

Виктор Корчак, который работал в поле вместе со своим отцом, умер от удара молнии. Он был ветераном, служил в Вооруженных Силах Украины с 2015 по 2021 годы и имел статус участника боевых действий. По данным Второго отдела Чертковского районного ТЦК и СП, он был сержантом запаса.

Местные жители села Сапогов рассказали, что трагедия произошла, когда Виктор и его отец возились на огороде. В результате удара молнии Виктор и кобыла, которая помогала им, погибли, но его отец выжил. Медики скорой помощи, прибывшие на место, лишь констатировали смерть мужчины.

Об инциденте сообщили в полицию Борщева, которая инициировала производство по факту смерти мужчины по ст. 115 УК Украины с пометкой «несчастный случай». Тело мужчины было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Напомним,

В Киевской области шаровая молния влетела в дом и вызвала возгорание.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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