На Тернопільщині блискавка вбила колишнього військового
Київ • УНН
44-річний колишній військовий загинув від удару блискавки, коли працював на городі зі своїм батьком під час сильної грози в Тернопільській області.
На Тернопільщині 44-річний житель села Сапогів Борщівської громади помер внаслідок удару блискавки. Це сталось 11 червня під час сильної грози, чоловік разом з батьком працювали на городі. Пише УНН з посиланням на інтернет-видання Zaxid.
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Віктор Корчак, який працював у полі разом із своїм батьком, помер від удару блискавки. Він був ветераном, служив в Збройних Силах України з 2015 по 2021 роки і мав статус учасника бойових дій. За даними Другого відділу Чортківського районного ТЦК та СП, він був сержантом запасу.
Місцеві жителі села Сапогів розповіли, що трагедія сталася, коли Віктор і його батько порались на городі. В результаті удару блискавки Віктор та кобила, яка допомагала їм, загинули, але його батько вижив. Медики швидкої допомоги, які прибули на місце, лише констатували смерть чоловіка.
Про інцидент повідомили поліцію Борщева, яка ініціювала провадження за фактом смерті чоловіка за ст. 115 КК України з позначкою "нещасний випадок". Тіло чоловіка було відправлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.
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