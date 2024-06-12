У Київській області кульова блискавка влетіла у будинок: сталось загорання
Київ • УНН
Кульова блискавка влетіла в будинок у Київській області, спричинивши розрив газової труби та пожежу, обійшлося без постраждалих.
У Київській області кульова блискавка влетіла у будинок і спричинила загорання, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
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Вночі, 12 червня, жителька Сквири прокинулась від звуку грози. За вікном вона побачила кульову блискавку і через декілька секунд почула звук вибуху. У приміщенні кухні господарка виявила загоряння газу, витік якого відбувався з пошкодженої газової труби. Жінка самотужки загасила полумʼя та перекрила газовий вентиль.
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"... обійшлось без постраждалих. Приміщення кухні частково пошкоджене вогнем. На місці працювали екстрені служби", - йдеться у повідомленні.
У поліції Київщини закликали громадян бути обережними. У випадках виявлення подібних природних явищ не робіть різких рухів та тримайтесь подалі від металевих предметів та електроприладів.