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У Київській області кульова блискавка влетіла у будинок: сталось загорання

У Київській області кульова блискавка влетіла у будинок: сталось загорання

Київ • УНН

 • 16139 перегляди

Кульова блискавка влетіла в будинок у Київській області, спричинивши розрив газової труби та пожежу, обійшлося без постраждалих.

У Київській області кульова блискавка влетіла у будинок і спричинила загорання, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

Вночі, 12 червня, жителька Сквири прокинулась від звуку грози. За вікном вона побачила кульову блискавку і через декілька секунд почула звук вибуху. У приміщенні кухні господарка виявила загоряння газу, витік якого відбувався з пошкодженої газової труби. Жінка самотужки загасила полумʼя та перекрила газовий вентиль. 

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"... обійшлось без постраждалих. Приміщення кухні частково пошкоджене вогнем. На місці працювали екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

У поліції Київщини закликали громадян бути обережними. У випадках виявлення подібних природних явищ не робіть різких рухів та тримайтесь подалі від металевих предметів та електроприладів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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