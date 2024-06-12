В Киевской области шаровая молния влетела в дом и вызвала возгорание, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Ночью, 12 июня, жительница Сквиры проснулась от звука грозы. За окном она увидела шаровую молнию и через несколько секунд услышала звук взрыва. В помещении кухни хозяйка обнаружила возгорание газа, утечка которого происходила из поврежденной газовой трубы. Женщина самостоятельно потушила пламя и перекрыла газовый вентиль.

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"... обошлось без пострадавших. Помещение кухни частично повреждено огнем. На месте работали экстренные службы", - говорится в сообщении.

В полиции Киевщины призвали граждан быть осторожными. В случаях выявления подобных природных явлений не делайте резких движений и держитесь подальше от металлических предметов и электроприборов.