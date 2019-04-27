В Тернопольской области исчезло двое подростков

Речь идет о жителях Кременца Комаревич Дмитрия Сергеевича 2002 года рождения и Симор Алену Витальевна 2004 года рождения.



"26 апреля, около 17 часов они ушли гулять, но домой так и не вернулись. Их местонахождение неизвестно", - сообщили в полиции.



Полиция призывает всех, кто видел пропавших или обладает какой-либо информацией об их возможном местонахождении, полицейские просят звонить по номерам в Кременце (03541) 2-22-45, (067) -350-93-00 или на линию "102".



Напомним, что в Кривом Роге разыскивают несовершеннолетнего.