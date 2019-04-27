На Тернопільщині зникло двоє підлітків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Правоохоронці Кременецького відділу поліції розшукують двох неповнолітніх. Про це УНН повідомили в відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Мова йде про мешканців Кременця Комаревича Дмитра Сергійовича 2002 року народження та Сімору Альону Віталіївну 2004 року народження.
"26 квітня, близько 17 години вони пішли гуляти, але додому так і не повернулися. Їх місце знаходження невідоме", - повідомили в поліції.
Поліція закликає усіх, хто бачив зниклих або володіє будь-якою інформацією про їх можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номерами у Кременці (03541) 2-22-45, (067)-350-93-00 або на лінію "102".
Нагадаємо, що у Кривому Розі розшукують неповнолітню.