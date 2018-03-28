В Тернопольской области сошли с рельс два вагона с людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Вчера на 20 км перегона Гусятин - Копычинцы, что в Тернопольской области сошли с рельсов два вагона пригородного поезда с пассажирами внутри, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"27 марта этого года в 15:20 на 20 км перегона Гусятин - Копычинцы (Тернопольская обл.) сошли с рельсов два вагона пригородного поезда № 6285 Гусятин - Чертков. По заключению экспертов, причиной аварии стало вмешательство посторонних лиц в работу железной дороги", - говорится в сообщении.
Отмечают, что вагоны указанного поезда сошли с рельсов в результате похищения ворами материалов верхнего строения пути. О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили прокуратуру и Службу безопасности Украины.
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По данному факту возбуждено уголовное производство.
"В результате инцидента никто из пассажиров и работников железной дороги не пострадал. Пассажиров поезда было доставлено по месту назначения. Спецподразделения Львовской железной дороги оперативно провели аварийно-восстановительные работы. Около 21 ч. 27 марта движение участка было восстановлено", - добавили в "УЗ".
Сообщается, что всего с начала 2018 зафиксировано 916 случаев незаконных вмешательств в работу железной дороги, задержаны 286 человек.