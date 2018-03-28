На Тернопільщині зійшли з рейок два вагони з людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Вчора на 20 км перегону Гусятин – Копичинці, що в Тернопільській області зійшли з рейок два вагони приміського дизель-поїзда з пасажирами всередині, передає УНН з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
“27 березня цього року о 15:20 на 20 км перегону Гусятин — Копичинці (Тернопільська обл.) зійшли з рейок два вагони приміського дизель-поїзда № 6285 Гусятин — Чортків. За висновками експертів, причиною аварії стало втручання сторонніх осіб у роботу залізниці,” — йдеться в повідомленні.
Зазначають, що вагони зазначеного поїзда зійшли з рейок унаслідок викрадення злодіями матеріалів верхньої будови колії. Про факт незаконного втручання в роботу залізниці повідомили прокуратуру та Службу безпеки України.
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За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
“Внаслідок інциденту ніхто з пасажирів та працівників залізниці не постраждав. Пасажирів поїзда було доставлено за місцем призначення. Спецпідрозділи Львівської залізниці оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи. Близько 21-ї год. 27 березня рух дільницею було відновлено,” — додали в “УЗ”.
Повідомляють, що загалом з початку 2018 року зафіксовано 916 випадків незаконних втручань у роботу залізниці, затримано 286 осіб.