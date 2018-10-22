В Тернопольской области в ДТП травмированы 7 человек

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 41469 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 112840 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120877 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160031 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150040 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139180 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129688 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176126 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118211 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141741 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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В Тернопольской области в ДТП травмированы 7 человек

Киев  •  УНН

 • 10022 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Вчера в 20:15 в оперативно-диспетчерскую службу Управления поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи города Чертков произошло дорожно-транспортное происшествие. На автодороге столкнулись два автомобиля. В результате аварии травмировались 7 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Тернопольской области.

На место происшествия оперативно направили дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части Управления.

При прибытии выяснили, что на автодороге столкнулись два автомобиля. В результате аварии травмировались 7 человек.

Спасатели деблокировали пострадавшую из транспортного средства, предоставили домедицинскую помощь пострадавшим, организовали эвакуацию пострадавших в медицинское учреждение, а также выполнили ряд мероприятий, направленных на недопущение возгорания автомобилей.

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