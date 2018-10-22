В Тернопольской области в ДТП травмированы 7 человек

На место происшествия оперативно направили дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части Управления.

При прибытии выяснили, что на автодороге столкнулись два автомобиля. В результате аварии травмировались 7 человек.

Спасатели деблокировали пострадавшую из транспортного средства, предоставили домедицинскую помощь пострадавшим, организовали эвакуацию пострадавших в медицинское учреждение, а также выполнили ряд мероприятий, направленных на недопущение возгорания автомобилей.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На трассе Киев-Одесса автобус с детьми попал в ДТП: погибла 13-летняя девочка



Как сообщал УНН, под Киевом в субботу, 20 октября, произошло смертельное ДТП, во время которого автобус столкнулся с грузовиком, погибла актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская.

