На Тернопільщині у ДТП травмувалися 7 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Вчора о 20:15 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поблизу міста Чортків трапилась дорожньо-транспортна пригода. На автодорозі зіткнулися два автомобілі. Внаслідок аварії травмувалося 7 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС Тернопільській області.
На місце події оперативно направили черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.
При прибуттю з’ясували, що на автодорозі зіткнулися два автомобілі. Внаслідок аварії травмувалося 7 осіб.
Рятувальники деблокували потерпілу із транспортного засобу, надали домедичну допомогу потерпілим, організували евакуацію постраждалих до медичного закладу, а також виконали ряд заходів, спрямованих на недопущення займання автомобілів.
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Як повідомляв УНН, під Києвом в суботу, 20 жовтня, сталася смертельна ДТП, під час якої автобус зіткнувся з вантажівкою, загинула актриса відомого українського гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська.