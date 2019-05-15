На Тернопольщине произошло смертельное ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Сегодня у города Тернополя произошла смертельная ДТП в результате которого погибли два человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
"Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия ... От силы удара в автомобиле советского автопрома погибли два человека - мужчина и женщина. Skoda вылетела за пределы дороги и оказалась в кювете. Водитель иномарки и его двум пассажирам оказывают медпомощь", - говорится в сообщении.
Причины аварии установит следствие.
Напомним, в настоящее время на дорогах государственного значения Украины насчитывается около 80 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, в том числе 19 - на трассе Киев-Чоп.