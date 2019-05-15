На Тернопільщині сталася смертельна ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Сьогодні біля міста Тернополя сталася смертельна ДТП в результаті якої загинуло дві людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.
“Дві людини загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди... Від сили удару в автомобілі радянського автопрому загинули двоє людей — чоловік та жінка. Skoda вилетіла за межі дороги та опинилася в кюветі. Кермувальнику іномарки та його двом пасажирам надають меддопомогу”, — йдеться у повідомленні.
Причини аварії встановить слідство.
Нагадаємо, наразі на дорогах державного значення України налічується близько 80 місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, зокрема 19 — на трасі Київ-Чоп.