В Тернопольской области 57 случаев коронавируса: среди больных медики, чиновники и священник
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Тернопольской области, по состоянию на 22:00 28 марта, зарегистрировано 57 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Тернопольского штаба борьбы с коронавирусом, передает УНН.
Так, по данным центра, среди заболевших:
44 - жители Монастырского района,
9 - жители Залещицкого района,
2 - жители города Тернополя,
1 - житель Тернопольского района,
1 - житель Кременецкого района.
В то же время заместитель главы Монастыриской райгосадминистрации Павел Дронь у себя в Facebook отметил, что среди инфицированных 24 человека - это медперсонал.
"Инфицированных коронавирусом - 44 человека: г. Монастыриска - 26 с. Швейка - 7, с. Ковалевка - 4 (1 летальный), с. Верхняя Слободка - 2, с. Долишняя Слободка - 2, с. Бертники - 1, с . Чехов - 1, с. Гончаровка - 1. В их числе медперсонала - 24 (7 врачей, 11 медсестер, 6 мл.медсестер), 4 ребенка, 2 госслужащих, 1 священник, 1 директор детсада", - добавил он.
Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 28 марта, в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.