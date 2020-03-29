На Тернопільщині 57 випадків коронавірусу: серед хворих медики, держслужбовці та священник
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. На Тернопільщині, станом на 22:00 28 березня, зареєстровано 57 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Тернопільського штабу боротьби з коронавірусом, передає УНН.
Так, за даними центру, серед захворілих:
44 – жителі Монастириського району,
9 – жителі Заліщицького району,
2 – жителі міста Тернополя,
1 – житель Тернопільського району,
1 – житель Кременецького району.
Водночас заступник голови Монастириської райдержадміністрації Павло Дронь у себе в Facebook зазначив, що з інфікованих 24 особи – це медперсонал.
"Інфікованих коронавірусом - 44 особи: м. Монастириська - 26, с. Швейків - 7, с. Ковалівка - 4 (1 летальний), с. Горішня Слобідка - 2, с. Долішня Слобідка - 2, с. Бертники - 1, с. Чехів – 1, с. Гончарівка - 1. В їх числі медперсоналу - 24 (7 лікарів, 11 медсестер, 6 мол.медсестер), 4 дитини, 2 держслужбовці, 1 священник, 1 завдитсадком", - додав він.
Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:00 28 березня, в Україні 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.