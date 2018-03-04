На территории оккупированного Крыма на дорогу обрушилась часть скалы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В оккупированном Гурзуфе на дорогу обрушилась часть скалы. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает издание “Крым.Реалии”, информирует УНН.
Как сообщают местные СМИ 3 марта, камни посыпались прямо на проезжую часть в районе одной из строительных площадок.
В подконтрольном Москве “Управлении МЧС по Крыму” сообщили, что пострадавших нет. По предварительной информации, движение по трассе восстановлено.
Недавно геологи предупреждали о возможных камнепадах на дорогах Южного берега Крыма.
Как сообщал УНН, Путин ожидает, что движение Крымским мостом начнется в ближайшие месяцы.