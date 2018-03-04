На території окупованого Криму на дорогу обрушилася частина скелі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. В окупованому Гурзуфі на дорогу обрушилася частина скелі. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє видання “Крим.Реалії”, інформує УНН.
Як повідомляють місцеві ЗМІ 3 березня, камені посипалися прямо на проїжджу частину в районі одного з будівельних майданчиків.
У підконтрольному Москві “Управлінні МНС по Криму” повідомили, що постраждалих немає. За попередньою інформацією, рух по трасі відновлено.
Нещодавно геологи попереджали про можливі каменепади на дорогах Південного берега Криму.
Як повідомляв УНН, Путін чекає, що рух Кримським мостом почнеться в найближчі місяці.