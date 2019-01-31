На территории Херсонеса нашли подозрительный предмет

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 81270 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102772 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137611 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135732 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132098 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126353 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164165 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117944 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141529 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145342 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На территории Херсонеса нашли подозрительный предмет

На территории Херсонеса нашли подозрительный предмет

Киев  •  УНН

 • 9025 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. На территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" обнаружили подозрительный предмет. Об этом сообщает пресс-служба музея, передает УНН.

"31 января на территории Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" в районе Базилики 1935 года сотрудниками службы безопасности был обнаружен подозрительный предмет", - говорится в сообщении.

Место обнаружения огородили. Отмечено, что ввиду обнаружения подозрительного предмета, музей-заповедник работает согласно инструкции по антитеррору.

"На данный момент в Херсонесском музее работают компетентные органы", - отметили в музее- заповеднике.

По сообщению "Крым.Реалии", территорию музея-заповедника оцепила "полиция".

Как сообщал УНН, у Нидерландах посетителей отеля эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Напомним, из-за сообщения о минировании ТРЦ во Львове эвакуировали более тысячи человек.

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