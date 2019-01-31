На территории Херсонеса нашли подозрительный предмет
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. На территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" обнаружили подозрительный предмет. Об этом сообщает пресс-служба музея, передает УНН.
"31 января на территории Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" в районе Базилики 1935 года сотрудниками службы безопасности был обнаружен подозрительный предмет", - говорится в сообщении.
Место обнаружения огородили. Отмечено, что ввиду обнаружения подозрительного предмета, музей-заповедник работает согласно инструкции по антитеррору.
"На данный момент в Херсонесском музее работают компетентные органы", - отметили в музее- заповеднике.
По сообщению "Крым.Реалии", территорию музея-заповедника оцепила "полиция".
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