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На території Херсонесу знайшли підозрілий предмет

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КИЇВ. 31 січня. УНН. На території музею-заповідника "Херсонес Таврійський" виявили підозрілий предмет. Про це повідомляє прес-служба музею, передає УНН.

"31 січня на території Державного музею-заповідника "Херсонес Таврійський" в районі Базиліки 1935 року працівниками служби безпеки був виявлений підозрілий предмет", - йдеться в повідомленні.

Місце виявлення огородили. Відзначено, що з огляду на виявлення підозрілого предмета, музей-заповідник працює відповідно до інструкції з антитерору.

"На даний момент в Херсонеському музеї працюють компетентні органи", - зазначили в музеї-заповіднику.

За повідомленням "Крим.Реаліі", територію музею-заповідника оточила "поліція".

Як повідомляв УНН, у Нідерландах відвідувачів готелю евакуювали через загрозу вибуху.

Нагадаємо, через повідомлення про мінування ТРЦ у Львові евакуювали більше тисячі людей.

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