На території Херсонесу знайшли підозрілий предмет
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На території музею-заповідника "Херсонес Таврійський" виявили підозрілий предмет. Про це повідомляє прес-служба музею, передає УНН.
"31 січня на території Державного музею-заповідника "Херсонес Таврійський" в районі Базиліки 1935 року працівниками служби безпеки був виявлений підозрілий предмет", - йдеться в повідомленні.
Місце виявлення огородили. Відзначено, що з огляду на виявлення підозрілого предмета, музей-заповідник працює відповідно до інструкції з антитерору.
"На даний момент в Херсонеському музеї працюють компетентні органи", - зазначили в музеї-заповіднику.
За повідомленням "Крим.Реаліі", територію музею-заповідника оточила "поліція".
Як повідомляв УНН, у Нідерландах відвідувачів готелю евакуювали через загрозу вибуху.
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