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На Таврическом направлении уничтожено 26 единиц военной техники россиян

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. Российские оккупанты продолжают нести значительные потери на Таврическом направлении, в частности личного состава ликвидировано почти 800 россиян и уничтожено 26 единиц военной техники. Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск “Таврия” Александр Тарнавский, пишет УНН.

На Таврическом направлении уничтожено 26 единиц военной техники россиян

Цитата

“Потери врага в личном составе продолжают расти.

Также воинами ОСУВ “Таврия” сбит в Донецкой области самолет СУ-25 врага, уничтожено БМПТ “Терминатор” и одну тяжелую огнеметную систему залпового огня “Сонцепёк”.”, - отмечает Тарнавский. 

Детали 

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ «Таврия» в течение суток выполнили 1876 огневых задач.

Отмечается, что общие потери врага составили 797 человек. В частности, уничтожено 26 единиц военной техники противника. В частности, 1 самолет СУ-25, 4 танка, 10 ББМ, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 БпЛА, 4 автомобиля. Также уничтожено 2 склада боеприпасов врага.

Дополнение

Силы обороны Украины продолжают оборону на юге Украины и наступательные операции на Мелитопольском направлении.

За прошедшие сутки враг нанес 27 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений, кроме того, совершил 901 артобстрел.

Напомним

12 октября на Таврическом направлении украинские воины уничтожили 112 единиц вражеской техники, общие потери врага достигают 754 человека.

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