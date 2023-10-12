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На Таврійському напрямку тривають активні бої, знищено 112 одиниць ворожої техніки - Тарнавський

На Таврійському напрямку тривають активні бої, знищено 112 одиниць ворожої техніки - Тарнавський

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Минулої доби на Таврійському напрямку українські воїни знищили 112 одиниць ворожої техніки, загальні втрати ворога сягають 754 особи. Про це повідомив у четвер командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, пише УНН.

Деталі

"На Таврійському напрямку тривають активні бої. Сили оборони України продовжують ведення оборони, а також триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку", - зазначив Тарнавський у Telegram.

Повідомляється, що протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетний та 39 авіаційних удари, провів 51 бойове зіткнення, окрім того здійснив 930 артобстрілів.

Цитата

"Загальні втрати ворога становили 754 особи. Знищено 112 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 23 танки, 73 ББМ, 9 артилерійських систем, одну РСЗВ, 2 ПТРК, 8 БпЛА, 3 автомобілі та одиницю спеціальної техніки", - йдеться у повідомленні", - йдеться у повідомлені Тарнавського.

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