На Таврійському напрямку тривають активні бої, знищено 112 одиниць ворожої техніки - Тарнавський

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"На Таврійському напрямку тривають активні бої. Сили оборони України продовжують ведення оборони, а також триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку", - зазначив Тарнавський у Telegram.

Повідомляється, що протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетний та 39 авіаційних удари, провів 51 бойове зіткнення, окрім того здійснив 930 артобстрілів.

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"Загальні втрати ворога становили 754 особи. Знищено 112 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 23 танки, 73 ББМ, 9 артилерійських систем, одну РСЗВ, 2 ПТРК, 8 БпЛА, 3 автомобілі та одиницю спеціальної техніки", - йдеться у повідомленні", - йдеться у повідомлені Тарнавського.

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