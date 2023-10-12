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На Таврическом направлении продолжаются активные бои, уничтожено 112 единиц вражеской техники - Тарнавский

На Таврическом направлении продолжаются активные бои, уничтожено 112 единиц вражеской техники - Тарнавский

Киев • УНН

 • 385939 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. За прошедшие сутки на Таврическом направлении украинские воины уничтожили 112 единиц вражеской техники, общие потери врага достигают 754 человека. Об этом сообщил в четверг командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, пишет УНН.

Детали

"На Таврическом направлении продолжаются активные бои. Силы обороны Украины продолжают ведение обороны, а также продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении", - отметил Тарнавский в Telegram.

Сообщается, что за прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 39 авиационных ударов, провел 51 боевое столкновение, кроме того совершил 930 артобстрелов.

Цитата

"Общие потери врага составили 754 человека. Уничтожено 112 единиц военной техники противника. В частности, 23 танка, 73 ББМ, 9 артиллерийских систем, одну РСЗО, 2 ПТРК, 8 БпЛА, 3 автомобиля и единицу специальной техники", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении Тарнавского.

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