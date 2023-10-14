На Таврійському напрямку знищено 26 одиниць військової техніки росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат на Таврійському напрямку, зокрема особового складу ліквідовано майже 800 росіян та знищено 26 одиниць військової техніки. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський, пише УНН.
Цитата
“Втрати ворога в особовому складі продовжують зростати.
Також воїнами ОСУВ “Таврія” збито на Донеччині літак СУ-25 ворога, знищено БМПТ “Термінатор” та одну важку вогнеметну систему залпового вогню “Сонцепьок”.Бойова робота триває.”, - зазначає Тарнавський.
Деталі
Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1876 вогневих завдань.
Зазначається, що загальні втрати ворога склали 797 осіб. Зокрема, знищено 26 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 літак СУ-25, 4 танки, 10 ББМ, 5 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 БпЛА, 4 автомобілі. Також знищено 2 склади боєприпасів ворога.
Доповнення
Сили оборони України продовжують оборону на півдні України та наступальні операції на Мелітопольському напрямку.
Протягом минулої доби ворог завдав 27 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень, окрім того, здійснив 901 артобстріл.
Нагадаємо
12 жовтня на Таврійському напрямку українські воїни знищили 112 одиниць ворожої техніки, загальні втрати ворога сягають 754 особи.