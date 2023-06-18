На Таврическом направлении за сутки оккупанты потеряли еще более четырех рот

Детали

«Каждые сутки для россиян превращаются в ад. Наши воины мастерски уничтожают врага. На Таврическом направлении подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в течение суток выполнили 1829 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот», - написал Тарнавский в Telegram.

По его словам, уничтожено и повреждено 77 единиц военной техники противника.

«В частности вертолет Ка-52, 24 танка, 12 единиц БМП, 5 ББМ, 3 МТЛБ, 2 БТР, 2 БпЛА “Орлан-10”, БпЛА “Zala”, противотанковый ракетный комплекс “Штурм-С”. Также было уничтожено 12 мест хранения боеприпасов россиян», - сообщил Тарнавский.

Дополнение

17 июня Тарнавский сообщал, что Силы обороны имеют успехи и продвижение на Таврическом направлении.