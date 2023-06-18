На Таврійському напрямку за добу окупанти втратили ще понад чотири роти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. На Таврійському напрямку за останню добу втрати російських окупантів вбитими та пораненими становили понад чотири роти. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у неділю, пише УНН.
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«Кожна доба для росіян перетворюється на пекло. Наші воїни майстерно знищують ворога. На Таврійському напрямку підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1829 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот», - написав Тарнавський у Telegram.
За його словами, знищено та пошкоджено 77 одиниць військової техніки противника.
«Зокрема вертоліт Ка-52, 24 танки, 12 одиниць БМП, 5 ББМ, 3 МТЛБ, 2 БТР, 2 БпЛА “Орлан-10”, БпЛА “Zala”, протитанковий ракетний комплекс “Штурм-С”. Також було знищено 12 місць зберігання боєприпасів росіян», - повідомив Тарнавський.
Доповнення
17 червня Тарнавський повідомляв, що Сили оборони мають успіхи та просування на Таврійському напрямі.