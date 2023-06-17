Командувач Тарнавський розповів про успіхи Сил оборони на Таврійському напрямі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Сили оборони мають успіхи та просування на Таврійському напрямі. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
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«Таврійський напрямок. Активна робота Сил оборони триває. Є успіхи та просування наших сил», - повідомив він у своєму Телеграм-каналі.
Деталі
Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1794 вогневих завдання.
За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше п’яти рот.
Знищено та пошкоджено 88 одиниць військової техніки противника.
Зокрема вертоліт Ка-52, 11 танків, 20 одиниць БМП, 2 БТР, 3 гаубиці 2А65 “Мста-С”, гаубиця 2А65 “Мста-Б”, БпЛА “Zala”, БпЛА “Shahed-136”, БпЛА “Орлан-10”, БМ-21 “Град”, РЕБ “Житель”, 4 САУ “Акація”, САУ “Гвоздика”, система залпового вогню “Солнцепьок”.
Також було знищено 5 місць зберігання боєприпасів ворога.