Командующий Тарнавский рассказал об успехах Сил обороны на Таврическом направлении

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«Таврическое направление. Активная работа Сил обороны продолжается. Есть успехи и продвижение наших сил», - сообщил он в своем Телеграм-канале.

Детали

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1794 огневых задачи.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот.

Уничтожено и повреждено 88 единиц военной техники противника.

В частности вертолет Ка-52, 11 танков, 20 единиц БМП, 2 БТР, 3 гаубицы 2А65 “Мста-С”, гаубица 2А65 “Мста-Б”, БпЛА “Zala”, БпЛА “Shahed-136”, БпЛА “Орлан-10”, БМ-21 “Град”, РЭБ “Житель”, 4 САУ “Акация”, САУ “Гвоздика”, система залпового огня “Солнцепёк”.

Также было уничтожено 5 мест хранения боеприпасов врага.