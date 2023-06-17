Командующий Тарнавский рассказал об успехах Сил обороны на Таврическом направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Силы обороны имеют успехи и продвижение на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.
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«Таврическое направление. Активная работа Сил обороны продолжается. Есть успехи и продвижение наших сил», - сообщил он в своем Телеграм-канале.
Детали
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1794 огневых задачи.
За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот.
Уничтожено и повреждено 88 единиц военной техники противника.
В частности вертолет Ка-52, 11 танков, 20 единиц БМП, 2 БТР, 3 гаубицы 2А65 “Мста-С”, гаубица 2А65 “Мста-Б”, БпЛА “Zala”, БпЛА “Shahed-136”, БпЛА “Орлан-10”, БМ-21 “Град”, РЭБ “Житель”, 4 САУ “Акация”, САУ “Гвоздика”, система залпового огня “Солнцепёк”.
Также было уничтожено 5 мест хранения боеприпасов врага.