На Сватовско-Кременском направлении преимущество на стороне ВСУ, оккупанты в обороне - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. На Сватовском и Кременском направлениях преимущество на стороне ВСУ, россияне там находятся в обороне. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Остается на Сватовском и Кременском направлениях преимущество на стороне Вооруженных сил Украины. То есть там больше в обороне находятся российско-оккупационные войска. Мы не просто надеемся, а постоянно сотрудничаем и помогаем нашим военным... Надеюсь, что к Новому году будут хорошие новости. Сейчас важно выдержать эту паузу, чтобы не помешать им в их продвижении», – рассказал Гайдай.
Также он сообщил, что в Белогоровке украинские военные держат оборону – врагу не удается продвигаться.
Дополнение
Разведка министерства обороны Великобритании сообщала, что укрепления, которые строят российские военные вокруг города Сватово Луганской области, малоэффективны в современных войнах.