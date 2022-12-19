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На Сватівсько-Кремінському напрямку перевага на боці ЗСУ, окупанти в обороні - Гайдай

На Сватівсько-Кремінському напрямку перевага на боці ЗСУ, окупанти в обороні - Гайдай

Київ • УНН

 • 333983 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. На Сватівському та Кремінському напрямках перевага на боці ЗСУ, росіяни там перебувають в обороні. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Залишається на Сватівському та Кремінському напрямках перевага на боці Збройних сил України. Тобто там більше в обороні знаходяться російсько-окупаційні війська. Ми не просто сподіваємося, а постійно співпрацюємо та допомагаємо нашим військовим… Сподіваюсь, що до Нового року будуть хороші новини. Зараз важливо витримати оцю паузу, щоб не завадити їм в їх просуванні», - розповів Гайдай.

Також він повідомив, що у Білогорівці українські військові тримають оборону – ворогу не вдається просуватися.

Доповнення

Розвідка міністерства оборони Великої Британії повідомляла, що укріплення, які будують російські військові навколо міста Сватове Луганської області, малоефективні в сучасних війнах.

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