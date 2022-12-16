Укріплення армії рф на Луганщині малоефективні – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Укріплення, які будують російські військові навколо міста Сватове Луганської області, малоефективні в сучасних війнах. Про це у твітері повідомила розвідка міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.
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Розвідники зазначили, що протягом останніх тижнів російська армія докладала значних зусиль для будівництва великих оборонних позицій уздовж лінії фронту. Як повідомили, імовірно, росіяни зосередилися на північному секторі навколо Сватового.
"Російські споруди відповідають традиційним військовим планам укріплення, які майже не змінилися з часів Другої світової війни. Такі конструкції, ймовірно, вразливі до сучасних високоточних ударів", – ідеться у повідомленні.
Будівництво основних оборонних ліній є ще одним показником повернення росії до позиційної війни, від якої більшість сучасних західних збройних сил відмовилися, додали у британській розвідці.
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