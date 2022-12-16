Укрепления армии рф в Луганской области малоэффективны – британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Укрепления, которые строят российские военные вокруг города Сватово Луганской области, малоэффективны в современных войнах. Об этом в твиттере сообщила разведка министерства обороны Великобритании, передает УНН.
Детали
Разведчики отметили, что в последние недели российская армия прилагала значительные усилия для строительства больших оборонительных позиций вдоль линии фронта. Как сообщили, предположительно, россияне сосредоточились на северном секторе вокруг Сватового.
"Российские сооружения соответствуют традиционным военным планам укрепления, которые почти не изменились со времен Второй мировой войны. Такие конструкции, вероятно, уязвимы к современным высокоточным ударам", – говорится в сообщении.
Строительство основных оборонных линий является еще одним показателем возвращения россии к позиционной войне, от которой большинство современных западных вооруженных сил отказались, добавили в британской разведке.
Напомним
ГУР сообщило, что во временно оккупированном Крыму российские захватчики готовятся к высадке украинского десанта – вдоль берега они роют окопы и устанавливают "зубы дракона".