У Криму окупанти готуються до висадки українського десанту – ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Уздовж берега тимчасово окупованого Криму російські загарбники риють окопи і встановлюють "зуби дракона". Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що росіяни готуюються до висадки українського десанту, передає УНН.
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"Окупанти в тимчасово окупованому Криму готуються до висадки українського десанту. Вздовж берега поблизу села Молочне (Сакський район) обладнується мережа мінних загороджень, окопів та траншей", – ідеться у повідомленні.
Також російські війська встановлюють ряди бетонних пірамід ("зуби дракона"), щоб зупинити просування важкої техніки, повідомили в ГУР.
Нагадаємо
Місто Джанкой та прилеглі райони перетворилися на найбільшу військову базу росіян в окупованому Криму.