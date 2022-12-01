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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Джанкой перетворився на найбільшу військову базу росіян у Криму – Генштаб

Джанкой перетворився на найбільшу військову базу росіян у Криму – Генштаб

Київ • УНН

 • 1329232 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Місто Джанкой та прилеглі райони перетворилися на найбільшу військову базу росіян в окупованому Криму – біля Медведівки розміщено приблизно 750 одиниць озброєння та техніки армії рф. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Противник утримує на півночі окупованого Криму резерви для посилення своїх угруповань військ на Придніпровському та Оріховському напрямках", – сказав Громов.

За його словами, місто Джанкой та прилеглі райони фактично перетворилися на найбільшу військову базу у тимчасово окупованому Криму, звідки здійснюється передислокація російських військ, озброєння та техніки армії рф.

"За даними розвідки, в польовому парку військової техніки в районі населеного пункту Медведівка перебуває близько 750 одиниць озброєння та військової техніки", – розповів Громов.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що Крим нормальної країни – це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований росією – про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників.

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