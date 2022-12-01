Джанкой перетворився на найбільшу військову базу росіян у Криму – Генштаб

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"Противник утримує на півночі окупованого Криму резерви для посилення своїх угруповань військ на Придніпровському та Оріховському напрямках", – сказав Громов.

За його словами, місто Джанкой та прилеглі райони фактично перетворилися на найбільшу військову базу у тимчасово окупованому Криму, звідки здійснюється передислокація російських військ, озброєння та техніки армії рф.

"За даними розвідки, в польовому парку військової техніки в районі населеного пункту Медведівка перебуває близько 750 одиниць озброєння та військової техніки", – розповів Громов.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що Крим нормальної країни – це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований росією – про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників.