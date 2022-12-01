Джанкой превратился в крупнейшую военную базу россиян в Крыму – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Город Джанкой и близлежащие районы превратились в крупнейшую военную базу россиян в оккупированном Крыму – возле Медведевки размещено примерно 750 единиц вооружения и техники армии рф. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает корреспондент УНН.
Детали
"Противник удерживает на севере оккупированного Крыма резервы для усиления своих группировок войск на Приднепровском и Ореховском направлениях", – сказал Громов.
По его словам, город Джанкой и близлежащие районы фактически превратились в крупнейшую военную базу во временно оккупированном Крыму, откуда осуществляется передислокация российских войск, вооружения и техники армии рф.
"По данным разведки, в полевом парке военной техники в районе населенного пункта Медведевка находится около 750 единиц вооружения и военной техники", – рассказал Громов.
Напомним
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Крым нормальной страны – это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупирован россией – о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков.