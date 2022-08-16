Подоляк: Крим нормальної країни - про відпочинок і туризм, а окупований рашистами - про вибухи складів

Цитата

«Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії», - написав Подоляк у Twitter.

Доповнення

З села Майське під Джанкоєм на півночі тимчасово окупованого Криму повідомляють, що горить склад боєприпасів. Відео поширюють російські Telegram-канали.