Подоляк: Крим нормальної країни - про відпочинок і туризм, а окупований рашистами - про вибухи складів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк нагадав, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим - про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників. Так він прокоментував вибухи біля Джанкоя сьогодні вранці, передає УНН.
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«Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії», - написав Подоляк у Twitter.
Доповнення
З села Майське під Джанкоєм на півночі тимчасово окупованого Криму повідомляють, що горить склад боєприпасів. Відео поширюють російські Telegram-канали.