Подоляк: Крым нормальной страны - об отдыхе и туризме, а оккупированный рашистами - о взрывах складов

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«Утро возле Джанкоя началось со взрывов. Еще раз напомню, что Крым нормальной страны — это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым — это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров. Демилитаризация в действии», - написал Подоляк в Twitter.

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Из села Майское под Джанкоем на севере временно оккупированного Крыма сообщают, что горит склад боеприпасов. Видео распространяют российские Telegram-каналы.