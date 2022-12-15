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В Крыму оккупанты готовятся к высадке украинского десанта – ГУР

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Вдоль берега временно оккупированного Крыма российские захватчики роют окопы и устанавливают "зубы дракона". Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что россияне готовятся к высадке украинского десанта, передает УНН.

Детали

"Оккупанты во временно оккупированном Крыму готовятся к высадке украинского десанта. Вдоль берега вблизи села Молочное (Сакский район) оборудуется сеть минных заграждений, окопов и траншей", – говорится в сообщении.

Также российские войска устанавливают ряды бетонных пирамид ("зубы дракона"), чтобы остановить продвижение тяжелой техники, сообщили в ГУР.

Напомним

Город Джанкой и близлежащие районы превратились в самую большую военную базу россиян в оккупированном Крыму.

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