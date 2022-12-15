В Крыму оккупанты готовятся к высадке украинского десанта – ГУР

Детали

"Оккупанты во временно оккупированном Крыму готовятся к высадке украинского десанта. Вдоль берега вблизи села Молочное (Сакский район) оборудуется сеть минных заграждений, окопов и траншей", – говорится в сообщении.

Также российские войска устанавливают ряды бетонных пирамид ("зубы дракона"), чтобы остановить продвижение тяжелой техники, сообщили в ГУР.

Напомним

Город Джанкой и близлежащие районы превратились в самую большую военную базу россиян в оккупированном Крыму.