В Крыму оккупанты готовятся к высадке украинского десанта – ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Вдоль берега временно оккупированного Крыма российские захватчики роют окопы и устанавливают "зубы дракона". Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что россияне готовятся к высадке украинского десанта, передает УНН.
Детали
"Оккупанты во временно оккупированном Крыму готовятся к высадке украинского десанта. Вдоль берега вблизи села Молочное (Сакский район) оборудуется сеть минных заграждений, окопов и траншей", – говорится в сообщении.
Также российские войска устанавливают ряды бетонных пирамид ("зубы дракона"), чтобы остановить продвижение тяжелой техники, сообщили в ГУР.
Напомним
Город Джанкой и близлежащие районы превратились в самую большую военную базу россиян в оккупированном Крыму.