На спутниковых снимках показали масштабы разрушений в Изюме

Детали

По словам городских властей, на данные которых ссылается телеканал, в результате ожесточенных столкновений вокруг Изюма большая часть города была разрушена, а новые спутниковые снимки показывают масштабы разрушений в городе на востоке Украины.

Снимки были сделаны в четверг компанией Maxar Technologies.

На них, в частности, виден массивный кратер шириной около 12 метров в поле в центральной части города. С одной стороны воронки лежат обугленные обломки от поврежденной школы, с другой — футбольное поле. Также видны разрушения части больницы через улицу.

Дополнение

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что после такого позорного поражения, как под Изюмом, оккупантам только и остается, что врать о победе. Изюм - украинский город, был и будет, подчеркнул председатель ОГА.