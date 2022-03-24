"Ізюм - українське місто": Синєгубов заявив про брехню російських пропагандистів про "перемоги"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Після такої ганебної поразки, як під Ізюмом, окупантами лише і залишається, що брехати про перемогу. Ізюм - українське місто, було і буде, заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Знову провокація від російських ЗМІ. Їм нічого не залишається, як брехати про нібито «перемоги». Бо про такі ганебні поразки, як під Ізюмом, навіть соромно сказати з пропагандистських екранів. Ізюм - українське місто! Було і буде. Наші Збройні Сили України тримають свої позиції в цьому напрямку. Українська армія одразу атакує тих, хто хоча б робить спроби наблизитися до міста", - заявив Синєгубов.
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Зі слів голови Харківської ОДА, "навіть концентрація російський військ біля Ізюма не допомагає рашистам просуватися вперед".
"Наші війська обороняють місто і на землі, і в повітрі. Зараз тривають запеклі бої. Тому закликаю не вірити брехливій пропаганді росіян, а довіряти офіційній інформації та Збройним Силам України!" - наголосив він.
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Повідомлялося, що на Харківщині тривають бої в Ізюмському районі.