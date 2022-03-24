"Изюм - украинский город": Синегубов заявил о лжи российских пропагандистов о "победах"

Цитата

"Снова провокация от российских СМИ. Им ничего не остается, как врать о якобы "победах". Потому что о таких позорных поражениях, как под Изюмом, даже стыдно сказать с пропагандистских экранов. Изюм - украинский город! Был и будет. Наши Вооруженные Силы Украины держат свои позиции в этом направлении. Украинская армия сразу атакует тех, кто хотя бы делает попытки приблизиться к городу", - заявил Синегубов.

Детали

Со слов председателя Харьковской ОГА,"даже концентрация российский войск у Изюма не помогает рашистам продвигаться вперед".

"Наши войска обороняют город и на земле, и в воздухе. Сейчас идут ожесточенные бои. Поэтому призываю не верить лживой пропаганде россиян, а доверять официальной информации и Вооруженным Силам Украины!" - подчеркнул он.

Ранее

Сообщалось, что в Харьковской области продолжаются бои в Изюмском районе.