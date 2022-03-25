На супутникових знімках показали масштаби руйнувань в Ізюмі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Основні об'єкти інфраструктури у центрі Ізюма на Харківщині зруйновані, свідчать нові супутникові знімки, які поширило CNN, інформує УНН.
Деталі
За словами міської влади, на дані якої посилається телеканал, внаслідок запеклих зіткнень навколо Ізюму більшу частину міста було зруйновано, а нові супутникові знімки показують масштаби руйнувань у місті на сході України.
Знімки було зроблено в четвер компанією Maxar Technologies.
На них, зокрема, видно масивний кратер завширшки близько 12 метрів у полі в центральній частині міста. З одного боку вирви лежать обвуглені уламки від пошкодженої школи, з іншого — футбольне поле. Також видно руйнування частини лікарні через вулицю.
Доповнення
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що після такої ганебної поразки, як під Ізюмом, окупантами лише і залишається, що брехати про перемогу. Ізюм - українське місто, було і буде, наголосив голова ОДА.