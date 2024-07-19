В ночь на 19 июля и сегодня утром российские войска совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В частности, сбросили взрывчатку с дрона на территорию Новослободской громады, в результате чего травмировалась одна женщина. Об этом сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

В общем, ночью и утром вражеским обстрелам в области подверглись Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская громады. Зафиксировано 16 взрывов.

Новослободская громада: осуществлен сброс с БПЛА 1 взрывного устройства (1 взрыв), в результате чего 1 гражданское лицо (женщина) ранено. Также был обстрел с использованием 1 FPV-дрона (1 взрыв).

Дружбовская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию громады.

Эсманьская община: зафиксирован обстрел с использованием 1 FPV-дрона (1 взрыв).



Белопольская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).



Шалыгинская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.



Краснопольская громада: осуществлен обстрел 2 неуправляемыми авиационными ракетами с вертолета (НАР) (2 взрыва).



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