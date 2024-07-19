На Сумщине зафиксировано 7 вражеских обстрелов, 16 взрывов в разных громадах. В Новослободской громаде в результате сброса взрывчатки с дрона ранена женщина.
В ночь на 19 июля и сегодня утром российские войска совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В частности, сбросили взрывчатку с дрона на территорию Новослободской громады, в результате чего травмировалась одна женщина. Об этом сообщила Сумская ОВА, передает УНН.
В общем, ночью и утром вражеским обстрелам в области подверглись Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская громады. Зафиксировано 16 взрывов.
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