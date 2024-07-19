Белозерку в Херсонской области утром накрыл огнем враг: 72-летняя женщина погибла в собственном доме
Киев • УНН
Российские войска обстреляли жилой дом в Белозерке Херсонской области. В результате атаки 72-летняя местная жительница получила смертельные ранения в собственном доме.
В Херсонской области российские войска утром обстреляли жилой дом в Белозерке, погибла 72-летняя местная жительница. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в пятницу, пишет УНН.
Утром российские войска накрыли огнем жилой дом в Белозерке. Из-за этого в собственном доме смертельные ранения получила 72-летняя местная жительница
В Херсонской области россияне попали в телебашню, есть погибший и 8 раненых, в том числе ребенок19 июля 2024, 05:21 • 14987 просмотров